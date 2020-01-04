Kars sarıkamış harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit heykellerinin... - Son Dakika

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Kars sarıkamış harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit heykellerinin...
6 saat önce
KARS SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit heykellerinin açılışı-3.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:04 Kaynak: DHA
KARS SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit heykellerinin açılışı-3
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