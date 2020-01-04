Kars sarıkamış harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit heykellerinin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars sarıkamış harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit heykellerinin... - Son Dakika

Kars sarıkamış harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit heykellerinin...

6 saat önce

KARS SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit heykellerinin açılışı- (4)

KARS SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit heykellerinin açılışı- (4)

Kars sarıkamış harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit heykellerinin...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 07:14 Kaynak: DHA
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