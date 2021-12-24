KARS SARIKAMIŞ KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ 1/5000 ÖLÇEKLİ - Son Dakika
Üye Girişi

KARS SARIKAMIŞ KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ 1/5000 ÖLÇEKLİ

24.12.2021 05:19

KARS SARIKAMIŞ KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİASKI İLAN METNİKars Sarıkamış Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesine (KTKGB) ait Kars Sarıkamış Kış Sporları Turizm...

KARS SARIKAMIŞ KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

ASKI İLAN METNİ

Kars Sarıkamış Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesine (KTKGB) ait Kars Sarıkamış Kış Sporları Turizm Merkezi İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planında Kültür ve Turizm Bakanlığı Arazi Tahsis Komisyonunun 24/09/2021 tarih ve 12/1 no. lu kararı doğrultusunda, Bakanlıkça hazırlanan imar planı değişikliği ile; halihazırda Kars Valiliğince yapılan "Kütük Evi'nin bulunduğu Günübirlik Tesis Alanı'nda sınır uyuşmazlıkları olduğunun tespit edilmesi nedeniyle bu uyuşmazlıkları giderecek ve Bakanlığımız tasarrufunda bulunan orman vasıflı alanda tesise çıkabilecek yeni günübirlik tesis alanının oluşturulmasına imkan verecek şekilde Günübirlik Tesis Alanı kullanım kararı oluşturulmuştur. Bakanlıkça hazırlanan 1/5000 ölçekli Kars Sarıkamış Kış Sporları Turizm Merkezi İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Plan değişikliği ile 1/1000 ölçekli Kars Sarıkamış Kış Sporları Turizm Merkezi İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Plan değişikliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Arazi Tahsis Komisyonunun 24. 09. 2021 tarih ve 12/1 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7'nci maddesi uyarınca onaylanmış olup, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlama ve Uygulama İlişkin Yönetmelik'in 15. Maddesine istinaden 24/12/2021 ile 24/01/2022 tarihleri arasında Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan panosunda ve internet (http://www. karsozelidare. gov. tr/) sayfasında askıya/ilana çıkarılmıştır.

İş bu askı metni heyetimiz tarafından tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Plana itirazları olanların askı/ilan 1(bir) ay süresi içerisinde Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir.

İlanen tebliğ olunur.

24/12/2021

İLAN METNİ : İlan metni için tıklayınız...

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Turizm, imar, Kars, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum KARS SARIKAMIŞ KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ 1/5000 ÖLÇEKLİ - Son Dakika


Son Dakika
00:13 Galatasaray taraftarının beklediği an! Yıldız futbolcu Mauro Icardi İstanbul'da
00:09 Galatasaray taraftarının beklediği an! Yıldız futbolcu Mauro Icardi İstanbul'da
00:02 Galatasaray Taraftarı, Icardi'ye Benzeyen Bir Kişiyle Karşılaştı
23:58 Fotoğraf çektiren bile var! Bu da yerli Icardi! Görenler gözlerine inanamıyor
23:22 Genç Kadının Uykuda Yaptığı Garip Hareketler Sosyal Medyayı Salladı
23:21 Meral Akşener, müezzine saldıran kişiye yönelik suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti
23:18 Böyle de şaka yapılmaz ki! Uyuyan eşinin adeta aklını aldı
23:18 Akşener, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan müezzine çok kızdı: Şimdi tekrar tehdit ediyorum, ipin ucu koptu
22:56 Hamile kadını darp eden şahsın iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı
22:53 Hamile kadını darp edip düşük yapmasına sebep olan dönerciye intikam saldırısı: 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2023 06:02:50. #1.11#
SON DAKİKA: KARS SARIKAMIŞ KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ 1/5000 ÖLÇEKLİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement