Son Dakika Haberleri: Kars Sarıkamış'ta ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Kars Sarıkamış'ta ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Kars Sarıkamış'ta ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

7 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Kars Sarıkamış'ta ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde çobanlık yapan Çetin Toptaş, İznos bölgesi ormanlık alanında hayvanlarını otlatırken bozayı saldırısına uğradı.

Bölgede hayvan otlatan diğer çobanların müdahalesiyle Toptaş'ı bırakan ayı kaçtı.

Toptaş, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Omuz ve bacak kısmından yaralanan Toptaş, ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:22 Kaynak: AA
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