KARS SARIKAMIŞ'TA KAYAK MERKEZİNDEKİ OTELDE YANGIN ÇIKTI (1) - Son Dakika

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KARS SARIKAMIŞ'TA KAYAK MERKEZİNDEKİ OTELDE YANGIN ÇIKTI (1)
6 saat önce
KARS'ın Sarıkamış İlçesi'nde bulunan kayak merkezindeki bir otelde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:42 Kaynak: DHA
KARS'ın Sarıkamış İlçesi'nde bulunan kayak merkezindeki bir otelde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında alevler, ilçe merkezinden görüldü. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerinde sevk edildi.
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