KARS SARIKAMIŞ'TA KAYAK MERKEZİNDEKİ OTELDE YANGIN ÇIKTI (1) - Son Dakika

KARS'ın Sarıkamış İlçesi'nde bulunan kayak merkezindeki bir otelde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında alevler, ilçe merkezinden görüldü. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerinde sevk edildi.

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