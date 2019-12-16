KARS SARIKAMIŞ'TA KAYAK MERKEZİNDEKİ OTELDE YANGIN ÇIKTI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel KARS SARIKAMIŞ'TA KAYAK MERKEZİNDEKİ OTELDE YANGIN ÇIKTI (1) - Son Dakika

KARS SARIKAMIŞ'TA KAYAK MERKEZİNDEKİ OTELDE YANGIN ÇIKTI (1)

6 saat önce

KARS'ın Sarıkamış İlçesi'nde bulunan kayak merkezindeki bir otelde yangın çıktı.

KARS SARIKAMIŞ'TA KAYAK MERKEZİNDEKİ OTELDE YANGIN ÇIKTI (1), System.String[]

KARS'ın Sarıkamış İlçesi'nde bulunan kayak merkezindeki bir otelde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında alevler, ilçe merkezinden görüldü. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerinde sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

KARS


Sarıkamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:42 Kaynak: DHA
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