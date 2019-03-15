Son Dakika Haberleri: Kars Şehir Merkezi ve Ani Harabeleri ? Vlog ? Ayşe'nin Kars Günlüğü

Kars Şehir Merkezi ve Ani Harabeleri ? Vlog ? Ayşe'nin Kars Günlüğü

45 dakika önce

Çok merak ettiğim Kars, Ardahan bölgesini sevgili Başka Rota rehberliğinde gezdiğim vlogum. Bölgenin harika tarihi, mimarisiyle bizi kendine hayran bırakan Kars videomu beğenmeyi unutma..

Çok merak ettiğim Kars, Ardahan bölgesini sevgili Başka Rota rehberliğinde gezdiğim vlogum. Bölgenin harika tarihi, mimarisiyle bizi kendine hayran bırakan Kars videomu beğenmeyi unutma..

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:32 Kaynak: Youtube

Ardahan, Kars, Genel
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