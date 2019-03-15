Kars Şehir Merkezi ve Ani Harabeleri ? Vlog ? Ayşe'nin Kars Günlüğü
45 dakika önce
Çok merak ettiğim Kars, Ardahan bölgesini sevgili Başka Rota rehberliğinde gezdiğim vlogum. Bölgenin harika tarihi, mimarisiyle bizi kendine hayran bırakan Kars videomu beğenmeyi unutma..
Çok merak ettiğim Kars, Ardahan bölgesini sevgili Başka Rota rehberliğinde gezdiğim vlogum. Bölgenin harika tarihi, mimarisiyle bizi kendine hayran bırakan Kars videomu beğenmeyi unutma..
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:32 Kaynak: Youtube
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