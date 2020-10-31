Kars Şeker Fabrikası 27 yaşında - Son Dakika

Kars Şeker Fabrikası 27 yaşında

31.10.2020 00:57
Kars Şeker Fabrikası 27 yaşında, System.String[]

Kırsal kesimde istihdam, iç göçün yavaşlatılması, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması hususunda bulunduğu bölgede önemli görevler üstlenen Kars Şeker Fabrikası'nda pancarın şekere dönüşüm serüveni 27 yıldır aralıksız devam ediyor.

Kırsal kesimde istihdam, iç göçün yavaşlatılması, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması hususunda bulunduğu bölgede önemli görevler üstlenen Kars Şeker Fabrikası'nda pancarın şekere dönüşüm serüveni 27 yıldır aralıksız devam ediyor.

Türk şeker sanayiinin 28. fabrikası olan Kars Şeker Fabrikası'nın temeli 31 Temmuz 1976'da atıldı. Daha sonra etüt proje kapsamına alınan fabrikanın inşaat çalışmaları 1990'da başladı. Bölgenin en önemli sanayi kuruluşu olan fabrika, 30 Ekim 1993'de işletmeye açıldı. Kurulduğu ilk yıl 46 köyde bin 568 çiftçi ile 18 bin 202 dekarlık alanda pancar yetiştiren fabrika, zaman içerisinde üretim kapasitesini artırdı. Kars Şeker Fabrikası, 27 yıllık geçmişinde en çok üretimi 1998 yılında gerçekleştirdi. Fabrika, o yıl 162 bin 200 ton pancarı işleyerek 20 bin 690 ton şeker elde etti. Böylece tüm zamanların en iyi verilerine 1998'de ulaşılmış oldu. Fabrika, dekar başına en yüksek verimi ise 2015'de elde etti. 2015 yılında dekar başına 4 buçuk tonun üzerinde pancar elde edildi. Böylece 2015 yılı, fabrika tarihinde en verimli yıl olarak kayıtlara geçti. Yüzde 8,42 toprak, yüzde 0,28 küspe ve yüzde 0,02 çamur kaybının gerçekleştiği 2001/2002 üretim dönemi kaybın en az olduğu dönem olarak kayıtlardaki yerini aldı. Bu dönemde fabrika, 133 bin ton pancarı işleyerek 18 bin 948 ton şeker elde etti.

2020'de hedef 10 bin tona yaklaştı

1 Ekim'de yeni üretim dönemine start veren fabrika, 2020/2021 üretim döneminde 55 bin ton pancarı işleyerek 8 bin ton şeker, 2 bin 200 ton melas ve 19 bin ton küspe elde edecek. - ANKARA

İstihdam, Fabrika, Ekim, Kars, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kars Şeker Fabrikası 27 yaşında - Son Dakika Ekonomi


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