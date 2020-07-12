KARS Sel suları altında kalan Başköyde yaralar sarılmaya başladı - Son Dakika

KARS Sel suları altında kalan Başköyde yaralar sarılmaya başladı

Sel suları altında kalan Başköy'de yaralar sarılmaya başladıSEL sularının vurduğu Kars'ın Selim ilçesine bağlı Başköy'de, yaralar sarılmaya başlandı.

Sel suları altında kalan Başköy'de yaralar sarılmaya başladı

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SEL sularının vurduğu Kars'ın Selim ilçesine bağlı Başköy'de, yaralar sarılmaya başlandı.

Selim'e 30 kilometre uzaklıktaki Başköy'de dün öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle, köyden geçen dere taştı. Dereden taşan sular köy içerisindeki ev ve ahırlara doldu. 20'ye yakın ev ve ahırda maddi hasar meydana gelirken, dağdan kopan taşlar, köy meydanı ve dereye yuvarlandı. Yoğun yağış sonrası yaşanan selin ardından AFAD, DSİ, il özel idaresi bölgede çalışmalara başladı.

VALİ ÖKSÜZ AFET BÖLGESİNDE

Cumartesi günü selin vurduğu Başköy'de kamu kurumları çalışmalara başlarken Selim İlçe Kaymakamlığına vekalet eden Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, vatandaşlarla görüşerek sorunlarını dinledi. Hasar tespit çalışmalarının da başladığı Başköy'e gelen Vali Türker Öksüz, bir süre çalışmaları inceledi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Türker Öksüz, "2 gündür ilimizde yoğun yağışlar dolayısıyla sel etkili oluyor. Selin etkili olduğu köylerden biri Selim ilçesine bağlı Başköy. Tabi ki Gelinalan, Yeşiltepe, Büyükokulku köylerimizde de ufak çaplı Başköy kadar olmasa da bazı hasarlar var. En büyük sevinç kaynağımız can kaybı olmaması. Maddi hasarlar var, içme suyu şebekesi zarar görmüş, bazı evlerde ve vatandaşların eşyalarında hasar var. Hayvan barınaklarında maddi hasar söz konusu. Devletin imkanlarını burada sonuna kadar kullanarak bu zararı ortadan kaldıracağız, kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşımızın yanındayız. Hasar tespit çalışmalarını görmek ve geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere buradayız" diye konuştu.

Başköy'deki sıkıntıların kısa sürede giderileceğini önceliği dere yatağındaki normal akışı sağlamaya vereceklerini ifade eden Vali Öksüz, "Öyle görünüyor ki meteorolojik şartlar ve yağışlar etkili olacak. Öncelikle dere yatağını temizlememiz lazım. Vatandaşın canı her şeyin üstünde" dedi.

Vali Türker Öksüz, Başköy'deki incelemelerini tamamladıktan sonra selden zarar gören diğer köylere gitti.

Başköy, Selim, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARS Sel suları altında kalan Başköyde yaralar sarılmaya başladı - Son Dakika
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