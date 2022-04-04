Kars sele teslim! - Son Dakika
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Kars sele teslim!

04.04.2022 18:07

Kars sele teslim! Evler, ahırlar ve tarlalar sular altında kaldı Kars-Ani Ören karayoluna su engeli Kars'ta eriyen kar, beraberinde sel baskınlarını getirdi.

Kars sele teslim!

Evler, ahırlar ve tarlalar sular altında kaldı

Kars-Ani Ören karayoluna su engeli

KARS - Kars'ta eriyen kar, beraberinde sel baskınlarını getirdi. Dağlardan gelen sel suları, evleri, ahırları, tarları ve karayolunu sular altında bıraktı.

Kars'ta hava sıcaklığının artmasıyla birlikte dağlardaki kar erimeye başladı. Hızlı bir şekilde eriyen kar, sel baskınlarını neden oldu. Kars-Ani Ören karayolu bir kısmı dağlardan gelen suya teslim olurken, okullarından çıkan öğrenciler, evlerine gitmek için sel sularından geçti.

Bölge bulunan hayvan çiftliklerinin büyük çoğunluğu sular altında kalırken, vatandaşlar kendi imkanları doğrultusunda önlem almaya çalışıyor.

"Selin altında kaldık, sel bizi götürüyor"

Evleri ile çiftliklerinin sular altında kaldığını ifade eden vatandaşlar, "Selin altında kaldık, sel bizi götürüyor. Belediye, AFAD, karayolları ile görüştük. Onlarda geldiler, anlattıklarına göre burada değil Kars'ın genelinde sel var. Ne yapacaklarını bizde bilmiyoruz, bekliyoruz. Evlerimize su girdi. Komşuların evlerine su girdi" dedi.

"Bizim canımız belki para etmiyor"

Selin evlerine kadar girdiğini belirten vatandaşlar, "Artık gerçekten biz sıkıntıdayız. Biz kendimizi kurtarsak, hayvanları nasıl kurtaracağız. Zaten hayvanların yiyeceği sular altında kaldı. İlgili birimlerden yardım istiyoruz. Artık boğulursak boğulacağız. Bizim gideceğimiz bir yer var mı? Biz gittik bir gece bir yerde misafir kaldık. Hayvanlarımız nerede kalacak. Bizi kim kurtaracak. Buda Milli servettir, hadi bizim canımız belki para etmiyor. Milli servet gidiyor" diye sitem ettiler.

Öte yandan Kars'ta kar erimesi devam ediyor. kar sularının oluşturduğu dereler, hem yerleşim yerlerine zarar veriyor. Hem de tarlarının sular altında bırakıyor. Kent kar sularıyla birlikte Kars Çayı'nın de debisi yükseldi. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kars sele teslim!
Kars sele teslim!
Kars sele teslim!
Kars sele teslim!
Kars sele teslim!
Kars sele teslim!
Kars sele teslim!
Kars sele teslim!
Kars sele teslim!
Kars sele teslim!
Kars sele teslim!
Kars sele teslim!

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Kaynak: İHA

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