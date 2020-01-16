Kars soğuklarına halk ozanı Tellioğlu'ndan sazlı-sözlü deyiş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars soğuklarına halk ozanı Tellioğlu'ndan sazlı-sözlü deyiş - Son Dakika

Kars soğuklarına halk ozanı Tellioğlu'ndan sazlı-sözlü deyiş

7 saat önce

HALK ozanı Arif Tellioğlu, karın az yağdığı ancak soğuk havanın etkili olduğu Kars'a türkü yazdı.

Kars soğuklarına halk ozanı Tellioğlu'ndan sazlı-sözlü deyiş, System.String[]

HALK ozanı Arif Tellioğlu, karın az yağdığı ancak soğuk havanın etkili olduğu Kars'a türkü yazdı. Kars Kalesi'nin eteğinde parkın kenarına oturan Tellioğlu, "Her yerinde karlar yağmış/ Serhat Kars'ın soğukları/ Dereleri buz bağlamış/ Serhat Kars'ın soğukları, diyerek kentteki soğuğu saza ve söze döktü.

Kars'ta, son günlerde hava sıcaklığı eksi 25 dereceye kadar düşerken, soğuk hava nedeniyle kentte, akarsular dondu, iş yerlerinin camlarını buz kapladı. Cadde ve sokakların bu z tuttuğu kentte, bina saçaklarında ve doğal gaz borularındaki sarkan buz sarkıtları tehlike oluşturuyor. Geçen yıllara göre kar yağışının daha az, ancak soğukların arttığı kent merkezinde fotoğraf meraklıları da buz kaplayan Kars Çayı'na akın ediyor.

SERHAT KARS'IN SOĞUKLARI

Kars'ın dondurucu soğukları, halk ozanlarının deyişlerine de yansıdı. Aşıklardan Arif Tellioğlu da yaşanan bu soğuk günleri sazı ve sözüyle dile getirdi. Soğuk hava nedeniyle sazının akordu sık sık bozulan Tellioğlu 3 kıtalık değişiyle yaşanan zorlukları aktardı. İşte aşık Tellioğlu'nun sazı ve sözüyle Kars'ın soğukları:

"Her yerinde karlar yağmış/ Serhat Kars'ın soğukları/ Dereleri buz bağlamış/ Serhat Kars'ın soğukları

Soğuklar başımdan gitmez/ Hasretliği böyle bitmez/ Tellerimde akort tutmaz/ Serhat Kars'ın soğukları

Tellioğlu der sağlamış/ Muhabbeti tel bağlamış/ Yolları da buz bağlamış/ Serhat Kars'ın soğukları."


Serhat Kars, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:33 Kaynak: DHA
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