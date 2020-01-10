Kars sokak köpeklerinden kaçarken düşüp yaralandı - Son Dakika
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Kars sokak köpeklerinden kaçarken düşüp yaralandı

6 saat önce

Sokak köpeklerinden kaçarken düşüp yaralandıKars'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan iki gencin zor onları işyeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sokak köpeklerinden kaçarken düşüp yaralandı

Kars'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan iki gencin zor onları işyeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Gençlerden biri koşarak işyerine kendini atarken diğeri ise ayağının kayması sonucu yere düşerek kafasını kaldırıma çarpması sonucu yaralandı.

Çalıştıkları işyerinden çıkan gençler dün akşam saat 22.30 sıralarında Faikbey Caddesi'nde geçerken köpeklerin saldırısına uğradı. Bu saldırı işyerinin güvenlik kameralıran yansıdı. Köpeklerden kurtulmak için koşmaya başlayan gençler, sığınmak için kendilerine en yakın olan bir işyerine girmek istedi. Gençlerden biri bunu başarırken peşinden gelen arkadaşının ayağı kayması sonucu sırt üstü yere düştü ve kafasını kaldırıma çarptı. Kafasından yaralanan genç, canın yanmasına rağmen tek hamlede yerden kalkarak arkadaşının girdiği işyerine kendini attı.

TURİSTLERİ DE KORKUTTULAR

Öte yandan Kars Kalesi karşısındaki, bisiklet yolu civarında da gruplar halinde gezen sokak köpekleri, turistlere de korku salıyor. Bir turist grubu, sokak köpekleri ile karşılaşınca oldukları yerde kalmak zorunda kaldı. Turistler, köpeklerin uzaklaşmasıyla rahat nefes aldı.

Kars sokak köpeklerinden kaçarken düşüp yaralandı

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:55 Kaynak: DHA
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