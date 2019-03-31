Son Dakika Haberleri: Kars Son

Kars Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 167Toplam Seçmen : 52.856Açılan Sandık : 33Açılan Sandık Oranı : % 19,76Kullanılan Oy : 7.819Geçerli Oy : 7.775Katılım Oranı : % 77,16PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPÇETİN NAZİK% 30,122.342CHPTANER TORAMAN% 26,292.044HDPAYHAN BİLGEN% 23,71.843DSPNAİF ALİBEYOĞLU% 17,721.

Kars Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 167
Toplam Seçmen : 52.856
Açılan Sandık : 33
Açılan Sandık Oranı : % 19,76
Kullanılan Oy : 7.819
Geçerli Oy : 7.775
Katılım Oranı : % 77,16


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPÇETİN NAZİK% 30,122.342
CHPTANER TORAMAN% 26,292.044
HDPAYHAN BİLGEN% 23,71.843
DSPNAİF ALİBEYOĞLU% 17,721.378
İYİ PARTİSETTAR KAYA% 1,65128
SAADET PARTİSİŞENOL ÇOLAK% 0,323
VATAN PARTİSİTUNCAY MUTLUER% 0,1713
TKPÖZER YATANASLAN% 0,043
BTPMAHSAR ÇAYIR% 0,011
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AKYAKA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,47


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERGÜDER TOPTAŞ% 57,26690
MHPMURAT DENİZ% 42,41511
SAADET PARTİSİMETİN OKÇU% 0,334
ARPAÇAY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,78


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERÇETİN ALTAY% 42,25583
CHPENVER AKKAYA% 38,12526
MHPERDAL MERT% 18,48255
İYİ PARTİTALİP SÖNMEZ% 1,0915
SAADET PARTİSİABDULLAH FURKAN TOPALOĞLU% 0,071
DİGOR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,57


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNEBİ KERENCİLER% 59,31822
HDPMUSTAFA ÖZYAĞCİ% 40,69564
KAĞIZMAN

Açılan Sandık Oranı : % 52,27
Katılım Oranı : % 74,55


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNEVZAT YILDIZ% 38,041.781
AK PARTİNURİ TURAN% 34,791.629
HDPGÖGERÇİN ARAS% 26,681.249
DİĞER% 0,4923
SARIKAMIŞ

Açılan Sandık Oranı : % 76,47
Katılım Oranı : % 71,73


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHARUN HAYALİ% 42,962.401
AK PARTİGÖKSAL TOKSOY% 36,72.051
HDPYAŞAR ARAS% 13,54757
CHPTURGUT YURDAKUL% 6,01336
SAADET PARTİSİNESİMİ DEMİR% 0,7341
BTPFATIMA GÖKSEL% 0,053
SELİM

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 80,8


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCOŞKUN ALTUN% 42,97220
CHPİLYAS BARIŞ KOÇ% 30,27155
SAADET PARTİSİSAYIM ALDAĞ% 26,56136
MHPKAYAHAN AVCI% 0,21
SUSUZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,25


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOĞUZ YANTEMUR% 49,93704
AK PARTİALİ YEĞİN% 44,33625
MHPADEM CAN DAYSAL% 5,679
SAADET PARTİSİYUSUF MAHMUTOĞLU% 0,142

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:21 Kaynak: AA

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