Kars Son
59 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 167Toplam Seçmen : 52.856Açılan Sandık : 52Açılan Sandık Oranı : % 31,14Kullanılan Oy : 12.265Geçerli Oy : 12.221Katılım Oranı : % 76,26PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPÇETİN NAZİK% 30,263.698CHPTANER TORAMAN% 25,393.103HDPAYHAN BİLGEN% 24,072.941DSPNAİF ALİBEYOĞLU% 17,482.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|167
|Toplam Seçmen
| :
|52.856
|Açılan Sandık
| :
|52
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 31,14
|Kullanılan Oy
| :
|12.265
|Geçerli Oy
| :
|12.221
|Katılım Oranı
| :
|% 76,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ÇETİN NAZİK
|% 30,26
|3.698
|CHP
|TANER TORAMAN
|% 25,39
|3.103
|HDP
|AYHAN BİLGEN
|% 24,07
|2.941
|DSP
|NAİF ALİBEYOĞLU
|% 17,48
|2.136
|İYİ PARTİ
|SETTAR KAYA
|% 2,18
|267
|SAADET PARTİSİ
|ŞENOL ÇOLAK
|% 0,34
|41
|VATAN PARTİSİ
|TUNCAY MUTLUER
|% 0,18
|22
|TKP
|ÖZER YATANASLAN
|% 0,07
|8
|DİĞER
|% 0,03
|4
|BTP
|MAHSAR ÇAYIR
|% 0,01
|1
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AKYAKA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 87,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERGÜDER TOPTAŞ
|% 57,26
|690
|MHP
|MURAT DENİZ
|% 42,41
|511
|SAADET PARTİSİ
|METİN OKÇU
|% 0,33
|4
ARPAÇAY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 82,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERÇETİN ALTAY
|% 42,25
|583
|CHP
|ENVER AKKAYA
|% 38,12
|526
|MHP
|ERDAL MERT
|% 18,48
|255
|İYİ PARTİ
|TALİP SÖNMEZ
|% 1,09
|15
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH FURKAN TOPALOĞLU
|% 0,07
|1
DİGOR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 78,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NEBİ KERENCİLER
|% 59,31
|822
|HDP
|MUSTAFA ÖZYAĞCİ
|% 40,69
|564
KAĞIZMAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 56,82
|Katılım Oranı
| :
|% 75,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NEVZAT YILDIZ
|% 37,68
|1.945
|AK PARTİ
|NURİ TURAN
|% 34,89
|1.801
|HDP
|GÖGERÇİN ARAS
|% 26,99
|1.393
|DİĞER
|% 0,45
|23
SARIKAMIŞ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 76,47
|Katılım Oranı
| :
|% 71,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HARUN HAYALİ
|% 42,96
|2.401
|AK PARTİ
|GÖKSAL TOKSOY
|% 36,7
|2.051
|HDP
|YAŞAR ARAS
|% 13,54
|757
|CHP
|TURGUT YURDAKUL
|% 6,01
|336
|SAADET PARTİSİ
|NESİMİ DEMİR
|% 0,73
|41
|BTP
|FATIMA GÖKSEL
|% 0,05
|3
SELİM
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 16,67
|Katılım Oranı
| :
|% 80,8
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|COŞKUN ALTUN
|% 42,97
|220
|CHP
|İLYAS BARIŞ KOÇ
|% 30,27
|155
|SAADET PARTİSİ
|SAYIM ALDAĞ
|% 26,56
|136
|MHP
|KAYAHAN AVCI
|% 0,2
|1
SUSUZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|OĞUZ YANTEMUR
|% 49,93
|704
|AK PARTİ
|ALİ YEĞİN
|% 44,33
|625
|MHP
|ADEM CAN DAYSAL
|% 5,6
|79
|SAADET PARTİSİ
|YUSUF MAHMUTOĞLU
|% 0,14
|2
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:50 Kaynak: AA
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