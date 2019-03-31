Son Dakika Haberleri: Kars Son

Kars Son

30 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 167Toplam Seçmen : 52.856Açılan Sandık : 57Açılan Sandık Oranı : % 34,13Kullanılan Oy : 13.452Geçerli Oy : 13.399Katılım Oranı : % 76,31PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPÇETİN NAZİK% 30,184.044CHPTANER TORAMAN% 25,73.443HDPAYHAN BİLGEN% 23,683.173DSPNAİF ALİBEYOĞLU% 17,562.

Kars Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 167
Toplam Seçmen : 52.856
Açılan Sandık : 57
Açılan Sandık Oranı : % 34,13
Kullanılan Oy : 13.452
Geçerli Oy : 13.399
Katılım Oranı : % 76,31


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPÇETİN NAZİK% 30,184.044
CHPTANER TORAMAN% 25,73.443
HDPAYHAN BİLGEN% 23,683.173
DSPNAİF ALİBEYOĞLU% 17,562.353
İYİ PARTİSETTAR KAYA% 2,26303
SAADET PARTİSİŞENOL ÇOLAK% 0,3445
VATAN PARTİSİTUNCAY MUTLUER% 0,1824
TKPÖZER YATANASLAN% 0,079
DİĞER% 0,034
BTPMAHSAR ÇAYIR% 0,011
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AKYAKA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,47


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERGÜDER TOPTAŞ% 57,26690
MHPMURAT DENİZ% 42,41511
SAADET PARTİSİMETİN OKÇU% 0,334
ARPAÇAY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,78


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERÇETİN ALTAY% 42,25583
CHPENVER AKKAYA% 38,12526
MHPERDAL MERT% 18,48255
İYİ PARTİTALİP SÖNMEZ% 1,0915
SAADET PARTİSİABDULLAH FURKAN TOPALOĞLU% 0,071
DİGOR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,57


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNEBİ KERENCİLER% 59,31822
HDPMUSTAFA ÖZYAĞCİ% 40,69564
KAĞIZMAN

Açılan Sandık Oranı : % 61,36
Katılım Oranı : % 75,23


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNEVZAT YILDIZ% 38,532.171
AK PARTİNURİ TURAN% 34,111.922
HDPGÖGERÇİN ARAS% 26,941.518
DİĞER% 0,4123
SARIKAMIŞ

Açılan Sandık Oranı : % 76,47
Katılım Oranı : % 71,73


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHARUN HAYALİ% 42,962.401
AK PARTİGÖKSAL TOKSOY% 36,72.051
HDPYAŞAR ARAS% 13,54757
CHPTURGUT YURDAKUL% 6,01336
SAADET PARTİSİNESİMİ DEMİR% 0,7341
BTPFATIMA GÖKSEL% 0,053
SELİM

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 81,58


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCOŞKUN ALTUN% 39,85206
CHPİLYAS BARIŞ KOÇ% 34,62179
SAADET PARTİSİSAYIM ALDAĞ% 22,63117
MHPKAYAHAN AVCI% 1,357
İYİ PARTİNAZİM İRFAN TANRIKULU% 1,357
BTPEMİNE ŞERMİN BIYIKLI% 0,191
SUSUZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,25


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOĞUZ YANTEMUR% 49,93704
AK PARTİALİ YEĞİN% 44,33625
MHPADEM CAN DAYSAL% 5,679
SAADET PARTİSİYUSUF MAHMUTOĞLU% 0,142

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:05 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Sayma İşlemine Başlanmasının Ardından CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Sandığından CHP Çıktı İşte Yarışın Başa Baş Geçtiği İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 20:35:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars Son
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]