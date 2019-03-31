Kars Son
30 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 167Toplam Seçmen : 52.856Açılan Sandık : 57Açılan Sandık Oranı : % 34,13Kullanılan Oy : 13.452Geçerli Oy : 13.399Katılım Oranı : % 76,31PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPÇETİN NAZİK% 30,184.044CHPTANER TORAMAN% 25,73.443HDPAYHAN BİLGEN% 23,683.173DSPNAİF ALİBEYOĞLU% 17,562.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|167
|Toplam Seçmen
| :
|52.856
|Açılan Sandık
| :
|57
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 34,13
|Kullanılan Oy
| :
|13.452
|Geçerli Oy
| :
|13.399
|Katılım Oranı
| :
|% 76,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ÇETİN NAZİK
|% 30,18
|4.044
|CHP
|TANER TORAMAN
|% 25,7
|3.443
|HDP
|AYHAN BİLGEN
|% 23,68
|3.173
|DSP
|NAİF ALİBEYOĞLU
|% 17,56
|2.353
|İYİ PARTİ
|SETTAR KAYA
|% 2,26
|303
|SAADET PARTİSİ
|ŞENOL ÇOLAK
|% 0,34
|45
|VATAN PARTİSİ
|TUNCAY MUTLUER
|% 0,18
|24
|TKP
|ÖZER YATANASLAN
|% 0,07
|9
|DİĞER
|% 0,03
|4
|BTP
|MAHSAR ÇAYIR
|% 0,01
|1
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AKYAKA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 87,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERGÜDER TOPTAŞ
|% 57,26
|690
|MHP
|MURAT DENİZ
|% 42,41
|511
|SAADET PARTİSİ
|METİN OKÇU
|% 0,33
|4
ARPAÇAY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 82,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERÇETİN ALTAY
|% 42,25
|583
|CHP
|ENVER AKKAYA
|% 38,12
|526
|MHP
|ERDAL MERT
|% 18,48
|255
|İYİ PARTİ
|TALİP SÖNMEZ
|% 1,09
|15
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH FURKAN TOPALOĞLU
|% 0,07
|1
DİGOR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 78,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NEBİ KERENCİLER
|% 59,31
|822
|HDP
|MUSTAFA ÖZYAĞCİ
|% 40,69
|564
KAĞIZMAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 61,36
|Katılım Oranı
| :
|% 75,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NEVZAT YILDIZ
|% 38,53
|2.171
|AK PARTİ
|NURİ TURAN
|% 34,11
|1.922
|HDP
|GÖGERÇİN ARAS
|% 26,94
|1.518
|DİĞER
|% 0,41
|23
SARIKAMIŞ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 76,47
|Katılım Oranı
| :
|% 71,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HARUN HAYALİ
|% 42,96
|2.401
|AK PARTİ
|GÖKSAL TOKSOY
|% 36,7
|2.051
|HDP
|YAŞAR ARAS
|% 13,54
|757
|CHP
|TURGUT YURDAKUL
|% 6,01
|336
|SAADET PARTİSİ
|NESİMİ DEMİR
|% 0,73
|41
|BTP
|FATIMA GÖKSEL
|% 0,05
|3
SELİM
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 16,67
|Katılım Oranı
| :
|% 81,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|COŞKUN ALTUN
|% 39,85
|206
|CHP
|İLYAS BARIŞ KOÇ
|% 34,62
|179
|SAADET PARTİSİ
|SAYIM ALDAĞ
|% 22,63
|117
|MHP
|KAYAHAN AVCI
|% 1,35
|7
|İYİ PARTİ
|NAZİM İRFAN TANRIKULU
|% 1,35
|7
|BTP
|EMİNE ŞERMİN BIYIKLI
|% 0,19
|1
SUSUZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|OĞUZ YANTEMUR
|% 49,93
|704
|AK PARTİ
|ALİ YEĞİN
|% 44,33
|625
|MHP
|ADEM CAN DAYSAL
|% 5,6
|79
|SAADET PARTİSİ
|YUSUF MAHMUTOĞLU
|% 0,14
|2
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:05 Kaynak: AA
Oy Sayma İşlemine Başlanmasının Ardından CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama
MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Sandığından CHP Çıktı
İşte Yarışın Başa Baş Geçtiği İller