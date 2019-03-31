Son Dakika Haberleri: Kars Son

Kars Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 167Toplam Seçmen : 52.856Açılan Sandık : 127Açılan Sandık Oranı : % 76,05Kullanılan Oy : 31.422Geçerli Oy : 30.702Katılım Oranı : % 79,31PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPAYHAN BİLGEN% 28,488.743MHPÇETİN NAZİK% 27,248.364CHPTANER TORAMAN% 22,446.890DSPNAİF ALİBEYOĞLU% 18,475.

Kars Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 167
Toplam Seçmen : 52.856
Açılan Sandık : 127
Açılan Sandık Oranı : % 76,05
Kullanılan Oy : 31.422
Geçerli Oy : 30.702
Katılım Oranı : % 79,31


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPAYHAN BİLGEN% 28,488.743
MHPÇETİN NAZİK% 27,248.364
CHPTANER TORAMAN% 22,446.890
DSPNAİF ALİBEYOĞLU% 18,475.672
İYİ PARTİSETTAR KAYA% 2,42742
SAADET PARTİSİŞENOL ÇOLAK% 0,49149
VATAN PARTİSİTUNCAY MUTLUER% 0,2680
TKPÖZER YATANASLAN% 0,0928
BTPMAHSAR ÇAYIR% 0,0720
DİĞER% 0,0514
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AKYAKA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,47


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERGÜDER TOPTAŞ% 57,26690
MHPMURAT DENİZ% 42,41511
SAADET PARTİSİMETİN OKÇU% 0,334
ARPAÇAY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,34


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERÇETİN ALTAY% 41,91583
CHPENVER AKKAYA% 38,46535
MHPERDAL MERT% 18,33255
İYİ PARTİTALİP SÖNMEZ% 1,2217
SAADET PARTİSİABDULLAH FURKAN TOPALOĞLU% 0,071
DİGOR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,57


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNEBİ KERENCİLER% 59,31822
HDPMUSTAFA ÖZYAĞCİ% 40,69564
KAĞIZMAN

Açılan Sandık Oranı : % 77,27
Katılım Oranı : % 76,11


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNEVZAT YILDIZ% 38,42.771
AK PARTİNURİ TURAN% 33,342.406
HDPGÖGERÇİN ARAS% 27,782.005
DİĞER% 0,3223
SAADET PARTİSİMUSTAFA YEMEK% 0,129
BTPFATIMA PEHLİVAN% 0,043
SARIKAMIŞ

Açılan Sandık Oranı : % 94,12
Katılım Oranı : % 72,59


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHARUN HAYALİ% 43,443.019
AK PARTİGÖKSAL TOKSOY% 35,812.489
HDPYAŞAR ARAS% 13,41932
CHPTURGUT YURDAKUL% 6,43447
SAADET PARTİSİNESİMİ DEMİR% 0,8257
BTPFATIMA GÖKSEL% 0,075
DİĞER% 0,011
SELİM

Açılan Sandık Oranı : % 25
Katılım Oranı : % 83,94


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCOŞKUN ALTUN% 42,89332
CHPİLYAS BARIŞ KOÇ% 32,69253
SAADET PARTİSİSAYIM ALDAĞ% 21,71168
MHPKAYAHAN AVCI% 1,4211
İYİ PARTİNAZİM İRFAN TANRIKULU% 1,038
BTPEMİNE ŞERMİN BIYIKLI% 0,262
SUSUZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,25


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOĞUZ YANTEMUR% 49,93704
AK PARTİALİ YEĞİN% 44,33625
MHPADEM CAN DAYSAL% 5,679
SAADET PARTİSİYUSUF MAHMUTOĞLU% 0,142

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:21 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
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