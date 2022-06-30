Hayvan pazarında 28 Haziran'da iki grup arasında başlayan ve İsmail Aytemiz Caddesi'nde devam eden silahlı sopalı kavgada yaralanan Mustafa O'nun hayatını kaybetmesi, 7 kişinin de yaralanmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars'ta 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 12 kişi yakalandı - Son Dakika

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