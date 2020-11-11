Kars'ta 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ta 1 köy karantinaya alındı
11.11.2020 11:11
Kars'ta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Kars'ta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Darboğaz köyü Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Köy girişinde güvenlik önlemeleri alan jandarma giriş çıkışlara izin vermiyor.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesi Darboğaz köyü, karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS
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