Kars'ta 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ta 1 köy karantinaya alındı

Kars'ta Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 köy karantinaya alınırken, 3 köyde uygulanan karantina kaldırıldı.

Kars'ta Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 köy karantinaya alınırken, 3 köyde uygulanan karantina kaldırıldı. Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Alaca köyü, karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur. Sarıkamış ilçesi Belencik, Mescitli ve Şehitemin köylerinde uygulanmakta olan karantina ise kaldırılmıştır" denildi. Öte yandan karantinaya alınan Alaca köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Köy girişinde görevlendirilen jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor. - KARS

Son Dakika

Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti

Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe "dur" diyecek

2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor

Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman

Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil

"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası

Koronavirüse nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan'dan duygusal paylaşım: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın

Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi