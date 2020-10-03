Kars'ta Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 1 köyde uygulanan karantina kaldırıldı.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Sarıkamış İlçesi Karaköse Köyü'nde uygulanmakta olan karantina kaldırılmıştır" denildi.
Kars'ta salgınla mücadele kapsamında denetimler de devam ediyor. Polis ve jandarma ekipleri yaptıkları uygulamalarla vatandaşları bilgilendiriyor. - KARS
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 13:54 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Yaşam › Kars'ta 1 köyün karantinası kaldırıldı - Son Dakika