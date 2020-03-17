Kars'ta 1 milyon hayvan aşılanacak - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta 1 milyon hayvan aşılanacak - Son Dakika

Kars'ta 1 milyon hayvan aşılanacak

6 saat önce

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce, 1 ay içerisinde 1 milyon hayvana aşılama işlemi yapılacak.

Kars'ta 1 milyon hayvan aşılanacak, System.String[]

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce, 1 ay içerisinde 1 milyon hayvana aşılama işlemi yapılacak.


Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, "Kars Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararıyla, aşılama süresini hızlı ve toplu yapmak için hayvan hareketliliğini durdurma kararı alınmıştı. Bu alınan karar doğrultusunda pazarlarımızda bu manada tedbir amacıyla geçici olarak durduruldu. Ahırlardaki hayvanlar aşılandıktan sonra yetiştiricimiz hayvanlarını sağlıklı bir şekilde satışını gerçekleştirecek ve meralarda otlatmaya başlayacak" dedi.


İl ve İlçelerimizdeki tüm personellerle en ücra köylerdeki ahırlara kadar tüm hayvanların aşılanması için çalışmaların başladığını kaydeden Düzgün, "Şuan şap aşısı, çiçek aşısı ve yeni doğan buzağılara küpeleme çalışmasını aynı anda yapıyoruz. Hayvan sayımızın fazla olması nedeniyle personellerimiz titiz ve özverili çalışma yaptığından sürenin uzamaması için yetiştiricilerimizin köylerinde, ahırlarında bulunmalarını istiyoruz. Gelen arkadaşlarımıza yardımcı olsunlar, hayvanlarını tutsunlar, bu çalışma neticesinde hem hayvan strese girmeden aşılanmış olur hem de daha kısa sürede bu işlem gerçekleşir ve alınan tedbirler ortadan kaldırılmış olur" diye konuştu.


Düzgün alınan tedbir kapsamında il genelinde yaklaşık 1 ay içerisinde 1 milyon hayvanın aşısının yapılması ve 100 bin civarında da yeni doğmuş buzağılara küpe takmayı planladıklarını da sözlerine ekledi. - KARS

Hüseyin Düzgün, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:58 Kaynak: İHA
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