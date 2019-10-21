Son Dakika Haberleri: Kars'ta 10 metrelik çukurda kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü
Son Dakika Güncel Kars'ta 10 metrelik çukurda kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü

Kars'ta 10 metrelik çukurda kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü

1 saat önce

Kars'ta, 10 metrelik çukurda define aradıkları öne sürülen 5 kişi suçüstü yakalandı.

Kars'ta 10 metrelik çukurda kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü, System.String[]

Kars'ta, 10 metrelik çukurda define aradıkları öne sürülen 5 kişi suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ataköy mevkisinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 5 kişiye rastladı.

Define bulmak için söz konusu mevkide kaçak kazı yapıp 10 metrelik çukur açtıkları anlaşılan zanlılar, suçüstü yakalanıp işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Kaçak kazı yapılan alandaki aramada, figürlü taş, 2 kazma, 3 kürek, testere, keser, 2 murç, hilti, 10 eldiven, 25 metre kablo ve halat ele geçirildi.

Jandarma, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (3)
Adres sormak için kamyondan inen sürücü hayatını kaybetti Süper Loto'da 13,5 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi parasını aldı Belediye başkanı, önceki dönem alınan milyonluk helikopteri satışa çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 16:29:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta 10 metrelik çukurda kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]