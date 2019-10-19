Son Dakika Haberleri: Kars'ta 100 çocuk sinemayla buluştu
Son Dakika Güncel Kars'ta 100 çocuk sinemayla buluştu

Kars'ta 100 çocuk sinemayla buluştu

1 saat önce

Kars'ta, İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan "Her Çocuk Bir Umut, Her umut Bir Gelecek" projesi kapsamında 100 çocuk sinemaya götürüldü.

Kars'ta 100 çocuk sinemayla buluştu, System.String[]

Kars'ta, İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan "Her Çocuk Bir Umut, Her umut Bir Gelecek" projesi kapsamında 100 çocuk sinemaya götürüldü.

Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğünce hazırlanan Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında çeşitli okullardan getirilen 100 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda "120" adlı filmi izledi.

Film öncesi çocuklara patlamış mısır ve meyve suyu ikram edildi.

Etkinliğe Kars Valisi Türker Öksüz, 14'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:07 Kaynak: AA
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