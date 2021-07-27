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Kars'ta 100 yıllık susuz köy suya kavuştu - Son Dakika

Kars'ta 100 yıllık susuz köy suya kavuştu

27.07.2021 17:36
Kars'ta 100 yıllık susuz köy suya kavuştu, System.String[]

Kars'ta yaklaşık 100 yıldır su sıkıntısı yaşayan köy suya kavuştu.

Kars'ta yaklaşık 100 yıldır su sıkıntısı yaşayan köy suya kavuştu.

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Porsuklu köyünde 100 yıldır yaşanan su sıkıntısı AK Parti milletvekillerinin bireysel çabalarıyla son buldu. Suya kavuşan köyde kadınların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Susuz ilçesine bağlı Porsuklu köyünün suya kavuşması dolayısıyla 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı milletvekili Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve Yönetim Kurulu üyeleri Porsuklu köyünde vatandaşlar bir araya geldi.

Köylerinin 100 yıl sonra suya kavuşmasının sevincini milletvekilleri ve il başkanıyla birlikte yaşayan köylüler, köylerine suyun gelmesinde emekleri olan herkese teşekkür ettiler.

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, "Özellikle Porsuklular çok iyi bilsinler, biliyorsunuz nüfusa göre para geliyor. Bir de belediye mücavir alanları içerisinde ki nüfus sayısına göre belediye bir para gelir ve o ödeneklerle hizmetler yapılıyor. Susuz ilçemize gelen ödenek 2 milyon lira, 27 köyün bir de merkeziyle beraber gelen para 2 milyon lira, Bakanımız ve Komisyon Başkanımız Ankara'nın imkanlarını zorlayarak, özellikle altını çiziyorum. 2 milyon liraya mal olan Porsuklunun suyunu, özel bir çabayla ve özel bir bütçeyle bu su bugün buraya kadar getirildi. Bunun kıymetini çok iyi bilmek lazım" dedi.

"Bu borç bin yıldır vardı. Bin yılda onlarca siyaset geldi geçti, bunlar yapamadılar"

Daha sonra söz alan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, "İşin doğrusunu söylemek lazım, bu zaman da, bu devirde, hale bir köye su götürüyor olmaktan mutluluk duyduğumuzu söyleyemem. Çünkü bunun çok önce halledilmesi lazımdı. Ama bir de işin doğrusu, gerçeği var. Bu köy bin yıldır var. Ama bu köyün bin yıldır suyu yok. Şimdi bunu getirmiş olmanın mutluluğu içindeyiz her şeye rağmen, çünkü bu çağda bir köyün suyunun olmaması, bu kadar insanı bir ihtiyacın hale tamamlanmamış olması üzüntü verici, hepimiz açısından ama her şeye rağmen bir eksiği gideriyor olmak hepimiz için mutluluk vericidir. Bu borç bin yıldır vardı. Bin yılda onlarca siyaset geldi geçti, bunlar yapamadılar. AK Parti içerisinde bunu yapmış olmanın ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Porsuklu'nun bugün suya kavuşmuş olması emin olun hepimizi ziyadesiyle mutlu ediyor"

Son olarak söz alan 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Milletvekili Ahmet Arslan, "Elbete ki bizim gönlümüzden geçen her köyün yolunu sıcak asfalt yapmak. Her köyümüze alt yapı yapmak, her köyümün suyunu eksik akıyorsa, her evde 24 saat akacak şekilde getirmek, buna hiç şüphe yok. Ancak bir gerçeği de unutmayın. 19 sene önce AK Parti iktidara gelince gazete manşetleri şöyleydi. Eski parayla 'Elli bin liraya satılık şehir Kars' unutmayın AK Parti gelmeden önce gazetelerin manşetleri böyleydi. 19 yılda Kars'ta o kadar çok şey yapıldı. Elbette ki susuz köy kalmasın istiyoruz. Nitekim Porsuklu köyünün suyu hiç yok değildi, suyu vardı ama akmıyordu. Çok sınırlı akıyordu. Bizde Porsuklunun su problemini çözelim diye gerçekten çok uğraştık. Ama bir gerçekte var. Biz her sene yaklaşık 40 milyon, eski parayla 40 trilyon Özel İdareye para getiriyoruz ki bu köylerin bu köylerin ihtiyaçlarını görelim. Hamd olsun, gecikmeli de olsa Porsuklu'nun bugün suya kavuşmuş olması emin olun hepimizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Biz sizin adınıza bundan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti milletvekilleri daha sonra köyleri suya kavuşan kadınlarla bir araya geldiler, kadınların mutluluklarına ortak oldular. Porsuklu köyünde suya kavuşmanın mutluluğu yaşanıyor. - KARS

Kars'ta 100 yıllık susuz köy suya kavuştu
Kars'ta 100 yıllık susuz köy suya kavuştu
Kars'ta 100 yıllık susuz köy suya kavuştu
Kars'ta 100 yıllık susuz köy suya kavuştu
Kars'ta 100 yıllık susuz köy suya kavuştu

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, AK Parti, Susuz, Kars, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kars'ta 100 yıllık susuz köy suya kavuştu - Son Dakika


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