Kars'ta "105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" yarın başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta '105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı' yarın başlayacak - Son Dakika

Kars'ta "105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" yarın başlayacak

6 saat önce

Kars'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Belediyesince gerçekleştirilecek "105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" yarın başlayacak.

Kars'ta

Kars'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Belediyesince gerçekleştirilecek "105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" yarın başlayacak.

Sarıkamış'ta 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yörede yaşanan çatışmalar ve dondurucu soğuklar yüzünden şehit olan askerler, harekatın 105. yılında anılacak.

Her yıl ocak ayının ilk haftasında gerçekleşen anma etkinliklerine yurdun dört bir yanından binlerce kişi katılıyor.

Sarıkamış'ta 3-5 Ocak'ta düzenlenecek "105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" için çalışmalar tamamlandı.

Kars'ta anma etkinlikleri, yarın Sarıkamış Kayak Merkezi'nde şehit ve gazi aileleri onuruna düzenlenecek yemek programıyla başlayacak. Etkinlikler kapsamında aynı gün Sarıkamış Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde mevlit programı düzenlendikten sonra 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'ndan Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne meşaleli yürüyüş gerçekleştirilecek.

Sarıkamış Kayak Merkezi bölgesinde 4 Ocak'ta heykeller sergisinin açılışı yapıldıktan sonra akşam saatlerinde meşaleli kayak ve lazer gösterileri sunulacak.

Etkinliğin son gününde Kızılçubuk Zirvesi'nden başlayacak yürüyüş, 4 kilometrelik yolun ardından Ay Yıldızlı Tören Alanı'nda son bulacak. Burada çelenk sunumu ve protokol konuşmaları yapılacak.

Anma programı, SOLOTÜRK ve Çelik Kanatlar Helikopter Akrobasi ekibi gösterisi ile sone erecek.

Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:28 Kaynak: AA
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