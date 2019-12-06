Kars'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 93'ü asılsız!

Kars'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların yüzde 93'ünü asılsız ve gereksiz olarak nitelendirilen çağrılar oluştuğu ortaya çıktı.



112 Acil Çağrı Merkezi tarafından 2019 yılının ilk 11 ayında 332 bin 131 çağrıya cevap verildi. 332 bin 131 çağrının yüzde 93'ünü asılsız ve gereksiz çağrılar oluştururken, 26 bin 228'i asıl çağrılardan oluştu.



Kars İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin 25. Yıl dönümünü nedeniyle bilgilendirme çadırı kuruldu.



Kars Valisi Türker Öksüz ve daire amirleri tarafından gezilen çadırda Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin ekipmanları hakkında bilgi verildi. 80. Yıl Anaokulu öğrencilerinin de gezdiği çadırda Vali Öksüz öğrencilere oyuncak ambulans hediye etti.



Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu, Vali Türker Öksüz'e ve katılımcılara slayt eşliğinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri hakkında brifing verdi.



Lazoğlu, "1-7 Aralık tarihleri '112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' olarak kutlanmaktadır. Acil Sağlık Hizmetleri, 1994 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri Projesi" ile bugünkü yapımızın temeli atılmıştır. Sağlık hizmetleri sunumunda ayrı bir öneme sahip acil sağlık hizmetleri çeyrek asırlık gelişimle farklı ulaşım araçları, teknolojik alt yapısı, acil sağlık istasyonları ve profesyonel sağlık ekibi ile her geçen gün gelişme kaydetmektedir. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin amacı; hayatı tehdit eden yaralanma ya da hastalık gibi durumlarda ihtiyacı olan vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak, en uygun şekilde tedavilerinin yapılabileceği bir merkeze ulaştırmaktır" dedi.



Kars'ta 16 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 38 kara ambulansı, 5 kar paletli ve 1 obez ambulans olmak üzere toplam 44 ambulans, 267 sağlık personeli, 76 UMKE personeli ve 1 UMKE aracı ile acil çağrılara hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verebilmek için canla başla çalıştıklarını ifade eden Lazoğlu, "2019 yılının ilk 11 ayında toplam 332 bin 131 vakaya çıktık. Ancak çıkılan bu vakaların 26 bin 228'i gerçek vaka, 305 bin 903'ü ise asılsız ihbarlardır. Yani alınan çağrıların yüzde 93'ü asılsız ihbarlardır. Vatandaşlarımızdan ricamız asılsız ihbarda bulunmamaları ve seyir halinde gördükleri ambulanslara yol vermeleridir. Çünkü asılsız ihbarlara gittiğimiz zaman gerçek ihtiyaç sahibi hastalara yetişmemiz zorlaşıyor ve seyir halinde giden ambulansta belki bir yakınları bulunma ihtimali vardır" diye konuştu.



2019 yılının ilk 11 ayında hava ambulans ile toplam 14 hastanın sevk edildiğine dikkat çeken Lazoğlu, "Helikopterle 2017 yılında 52, 2018 yılında 34 ve 2019 yılının Ocak ile Haziran ayları arasında 8 hasta taşındı. Uçakla 2017 yılında 28, 2018 yılında 14 2019 yılının Ocak ile Haziran ayları arasında ise 6 hasta taşındı. Ayrıca kar paletli ambulans ile 2019 yılının ilk 11 ayında kar palet takılı iken 3, olmak üzere toplam 14 vakaya gidildi" şeklinde konuştu.



Kars merkezinde ilk 10 dakikada vakalara ulaşma oranlarının yüzde 93, kırsal kesimde ise ilk 30 dakikada vakalara ulaşma oranımız yüzde 68 seviyelerinde olduğunu hatırlatan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu, daha sonra şunları söyledi:



"Ayrıca 2019 yılının ilk 11 aylık zaman diliminde, Kars 112 acil yardım hattına 332 bin 131 çağrı ulaşmış ve bunlardan 26 bin 228 çağrıya acil çıkış yapılmıştır. Sonuç olarak 332 bin 131 çağrının yüzde 93'ünün asılsız ya da gereksiz arama olduğu görülmektedir. 112 acil sağlık ekiplerinin vakaya ulaşma süresini uzatan sebeplerin başında ise 112 acil çağrı merkezimize yapılan asılsız ya da gereksiz aramalar, arayan kişilerin adresi tam olarak tarif edememesi, trafikte sürücülerin ambulansa yol vermemesi ve bazı saatlerde yaşanan trafik yoğunluğu gibi nedenlerle ambulansların vakalara ulaşma süreleri uzamaktadır. Sağlık Bakanlığımız tarafından sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin ve kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında '112 Acil çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi' konularında toplumsal farkındalığın artırılması amacı ile 'Yaşama Yol Ver' kampanyası yürütülmektedir. Bu hafta vesilesi ile halkımıza daha kaliteli, zamanında ve hızlı bir şekilde acil sağlık hizmetlerini sunabilmek için 112'yi gereksiz yere meşgul etmemeleri ve ambulanslarımıza yani hayata yol vermeleri konularında vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekir. Bu vesile ile tüm Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan personelimin 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutlarım." - KARS