Kars'ta 138 projeye 114 milyon TL hibe sağlandı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) desteğiyle Kars'ın Sarıkamış ilçesinde apart otel açıldı.



TKDK Kars İl Koordinatörlüğü 2009 yılında faaliyete başladı. 16 sektörde başvuruları yoğunlaştıran TKDK, Kars merkez ve ilçeleri dahil toplam 138 proje ve 114 milyon TL hibe sağladı.



Başka bir programı nedeniyle açılışa katılamayan Milletvekili Prof.Dr. Yunus Kılıç'ın hayırlı olsun temennilerini ileterek açılışta konuşan Kars Milletvekili Ahmet Arslan, yatırımcıya ve onu yalnız bırakmayan TKDK'ya teşekkür ederek, "İl genelinde 53 süt üretim tesisi, 15 besi çiftliği, 6 süt işleme tesisi, 31 aracılık projesi, 1 zanaatkarlık ve yöresel ürünler projesi, 17 kırsal turizm tesisi kazandırıldı. Bugünde İlçemizde açılışını yapmış olduğumuz konaklama tesisi gibi yüksek standartlı yatırımlara hem ilçemize gelen misafirlerimiz hem de burada görev yapan memurlarımız açısından önemli ölçüde ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bunun gibi yatırımların ilçemizde farklı yatırımlara da vesile olacağı kanaatindeyim. Yatırım toplamı 73 milyon TL ve hibe desteği 48 milyon TL olan 38 projenin başvurusu 7 Mayıs 2019'da alınmış olup, incelemeleri devam etmektedir. İncelemeler biter bitmez sonuçlar açıklanacaktır" ifadelerini kullandı.



Otel açılışına 65.Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Ak Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, İlçe Başkanı Serkant Aykul, İlçe Müftü Vekili Engin Çelik, İl Genel Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. - KARS