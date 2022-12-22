Kars'ta durdurulan otomobilin içinden 14 düzensiz göçmen çıktı! Uyuşturucu ve silahın bulunduğu araçtaki göçmenler sınır dışı edilecek - Son Dakika
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Kars'ta durdurulan otomobilin içinden 14 düzensiz göçmen çıktı! Uyuşturucu ve silahın bulunduğu araçtaki göçmenler sınır dışı edilecek

22.12.2022 16:09

Kars'ta gerçekleştirilen yol çevirmesinde çevrilen bir otomobildeki 14 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüyle birlikte 15 kişinin çıkarıldığı araçta uyuşturucu ve bir adet de silah bulunurken, göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Durdurulan araç içerisinde 14 düzensiz göçmen ve organizatörleri olduğu tespit edilen şüphe 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Balık istifi yolculuk! 5 kişilik otomobilden 14 düzensiz göçmen çıktı

UYUŞTURUCU VE SİLAH DA BULUNDU

Araçta yapılan detaylı aramada, 6 gram uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi. Yurda kaçak yollardan geçtiği anlaşılan düzensiz göçmenler yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, organizatörleri olduğu tespit edilen şüpheli ise adli makamlara teslim edildi.

Balık istifi yolculuk! 5 kişilik otomobilden 14 düzensiz göçmen çıktı
Kaynak: İHA
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Tragger, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta durdurulan otomobilin içinden 14 düzensiz göçmen çıktı! Uyuşturucu ve silahın bulunduğu araçtaki göçmenler sınır dışı edilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta durdurulan otomobilin içinden 14 düzensiz göçmen çıktı! Uyuşturucu ve silahın bulunduğu araçtaki göçmenler sınır dışı edilecek - Son Dakika
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