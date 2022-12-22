Kars'ta durdurulan otomobilin içinden 14 düzensiz göçmen çıktı! Uyuşturucu ve silahın bulunduğu araçtaki göçmenler sınır dışı edilecek

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Durdurulan araç içerisinde 14 düzensiz göçmen ve organizatörleri olduğu tespit edilen şüphe 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU VE SİLAH DA BULUNDU

Araçta yapılan detaylı aramada, 6 gram uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi. Yurda kaçak yollardan geçtiği anlaşılan düzensiz göçmenler yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, organizatörleri olduğu tespit edilen şüpheli ise adli makamlara teslim edildi.