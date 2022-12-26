Kars'ta 14 yıl önce kaybolan kişinin öldürülüp evinin bahçesine gömüldüğü anlaşıldı - Son Dakika
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Kars'ta 14 yıl önce kaybolan kişinin öldürülüp evinin bahçesine gömüldüğü anlaşıldı

26.12.2022 19:42
Kars'ta 14 yıl önce kaybolan kişinin öldürülüp evinin bahçesine gömüldüğü anlaşıldı

Kars'ın Digor ilçesinde 14 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü ve evinin bahçesine gömüldüğü tespit edildi.

Kars'ın Digor ilçesinde 14 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü ve evinin bahçesine gömüldüğü tespit edildi.?

Dolaylı köyünde yaşayan ve 2008 yılında hakkında kayıp ihbarı yapılan Şahmettin Baykız'ın evinin bahçesinde insana ait kemik parçaları bulan kızı, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan DNA incelemesinde kemiklerin 14 yıl önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Baykız'a ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Baykız'ın öldürüldüğü anlaşıldı.

Olayla ilgili il merkezi ve İstanbul ile İzmir'de düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçuna karıştığı iddia edilen Baykız'ın eşi ve kızının da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kars'ta 14 yıl önce kaybolan kişinin öldürülüp evinin bahçesine gömüldüğü anlaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta 14 yıl önce kaybolan kişinin öldürülüp evinin bahçesine gömüldüğü anlaşıldı - Son Dakika
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