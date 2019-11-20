Son Dakika Haberleri: Kars'ta 147 Jandarmanın katılımıyla uyuşturucu uygulaması yapıldı
Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta 147 Jandarmanın katılımıyla uyuşturucu uygulaması yapıldı - Son Dakika

Kars'ta 147 Jandarmanın katılımıyla uyuşturucu uygulaması yapıldı

6 saat önce

Kars'ta 147 jandarmanın katımıyla uyuşturucu uygulaması yapıldı.

Kars'ta 147 Jandarmanın katılımıyla uyuşturucu uygulaması yapıldı, System.String[]

Kars'ta 147 jandarmanın katımıyla uyuşturucu uygulaması yapıldı.


Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca 147 jandarmanın katılımıyla uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında "Uyuşturucu Uygulaması" yapıldı.


Jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, 61 metruk bina, yapımı devam eden inşaat ve köprü altları ile 810 araç kontrol edildi. 2 bin 121 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, Yoklama kaçağı 5 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.


Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS

Jandarma, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:51 Kaynak: İHA
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