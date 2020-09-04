Kars'ta 15 kişiye 69 bin 979 lira para cezası! - Son Dakika

Kars'ta bir işyerinde oyun oynayan 15 kişiye toplam 69 bin 979 lira para cezası kesildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce kıraathanelere yönelik yapılan denetimde, Merkez Mahallesi'nde M.K.'nın işletmecisi olduğu kıraathanede, 15 kişinin iskambil kağıtları ile oyun oynadıkları ve maske takmadıklarının tespit edildi.

Oyun oynadıkları tespit edilen 15 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanuna ve 4207 sayılı Kanuna muhalefetten kişi başı 4 bin 50 lira, işyeri sahibine ise 9 bin 229 lira olmak üzere toplam 69 bin 979 lira idari para cezası kesildi.

Polisin denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS