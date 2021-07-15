Kars'ta 15 Temmuz etkinlikleri başladı - Son Dakika

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılıyor. Anma etkinlikleri kapsamında ilk tören Kars Valiliği önünde yapıldı. Valilik önünde düzenlenen törende, Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz ve 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Garnizon Şehitliği'nde devam etti.

Etkinlikler kapsamında sırasıyla Garnizon Şehitlik Müzesi gezildi. Şehit mezarlarını kırmızı karanfil bırakıldı. Etkinliklerde 15 Temmuz Hatıra Ormanı'na fidan dikimi yapıldı. Ekinlikler kapsamında resim sergisinin açılışı yapılarak, sergi gezildi.

15 Temmuz etkinliklerine; Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 14'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, Kars İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı, İl Jandarma Alay Komutanı Hidayet Arıkan, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve daire müdürleri ile öğrenciler katıldı. Etkinlikler öğlenden sonra da devam edecek. - KARS