Kars'ta 15 Temmuz şehitleri etkinlikleri - Son Dakika

Kars'ta 15 Temmuz şehitleri etkinlikleri

Kars'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yılı etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kars'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yılı etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl tüm dünyayı etkileyen yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında anılacak.


14 Temmuz'da başlayacak olan etkinlikler 2 gün sürecek. Etkinliklerin ilk gününde Sarıkamış'ta 15 Temmuz Gazisi Fazıl Boztaş ziyaret edilecek daha sonra GAMP Konağında resim sergisi açılışı ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda "Milli Birlik ve Beraberlik, 15 Temmuz Darbe Girişimi" konulu konferans verilecek.


Etkinliklerin ikinci gününde ise Evliya Cami'sinde Mevlid-i Şerif ve dualar, Kars Şehitliğinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Şehitlik Müzesinin gezilmesi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua, şehit kabirleri gezilecek. Açık Ceza Evi karşısında 15 Temmuz Hatıra Ormanı fidan dikimi yapılacak.


Akşam saatlerinde ise Hükümet Konağı önünde bulunan tören alanında anma etkinlikleri devam edecek.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyondan canlı yayını gösterilecek, tüm camilerden ise sela okunacak.


Daha sonra demokrasi nöbetinin tutulmasıyla 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. Yılı anma etkinlikleri sona erecek. - KARS

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kars'ta 15 Temmuz şehitleri etkinlikleri - Son Dakika

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