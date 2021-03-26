Kars'ta 16 milyonluk proje hayata geçiyor - Son Dakika

Kars'ta 16 milyonluk proje hayata geçiyor

26.03.2021 17:55
Kars'ta 16 milyonluk proje hayata geçiyor, System.String[]

Uzun yıllardan beri yolları bir türlü yapılmayan Organize ve Küçük Sanayi Sitesi'nin yolları yapılacak.

Uzun yıllardan beri yolları bir türlü yapılmayan Organize ve Küçük Sanayi Sitesi'nin yolları yapılacak. Sanayi esnafı çamurdan kurtulacak.

Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi'nde bir takım incelemelerde bulundu.

Vali Öksüz ve beraberindekiler, sanayi esnafıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi'nin yollarının 2021 inşaat sezonunda yapılacağı sözünü veren Öksüz ve beraberindekiler, daha sonra bölgeyi gezerek neler yapılması gerektiğini yerinde gördüler.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan AK Parti Kars Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişeri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Bunlar açıkcası çok daha önce yapılması gereken şeylerdi ama çeşitli sebeplerden dolayı biraz gecikti. Ama şunu biliyoruz ki programa alındı, parası konuldu, ihalesi yapılmak üzere dolayısıyla inşallah bir daha geldiğimizde bu sıkıntılı hali ortadan kaldırmış olacağız. Cumhurbaşkanımız destek verdi. Sanayi Bakanımız destek verdi. Valimiz ve bizlerde koşturduk ve Kars'a yakışır, sanayi esnafının zaten sıkıntılı bir çalışma ortamı var biz biliyoruz. En azından hiç olmazsa ayakları çamura değmesin, o manada güzel bir yatırım olacak. Hep beraber pırıl pırıl açılışını da birlikte yapacağız. Hayırlı olsun, esnafımıza yakışan budur" dedi.

Sizin yol ve alt yapı problemlerinizi elbette ki biz biliyorduk diyen Vali Türker Öksüz, "Burada sizin alt yapıdan dolayı yağmuru, karı, çamurdan dolayı sıkıntı yaşadığınızı biliyoruz. Bundan bizde üzüntü duyuyoruz. Ama biliyorsunuz hiçbir şey biranda olmuyor. Bunun çalışmasını, planlamasını yapıp, en doğru şekilde yapıp sizi bu sıkıntıdan kurtarmak en büyük amacımız bunun çalışmasını yaptık. Cumhurbaşkanımız talimatı, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın size verdiği destek Milletvekillerimiz, il başkanımız, hepimiz burada bu sorunun çözülmesi için elimizden geldiğinde gayret ettik. Milletvekillerimiz bunun takibini yaptı, bunun programa alınması için büyük gayret sarf ettiler. Yaklaşık 16 milyon lira tutarında bir projedir. Hem Organize Sanayimiz, hem Küçük Sanayimiz bu sıkıntıdan kurtulacak" diye konuştu.

Son olarak söz alan 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Milletvekili Ahmet Arslan, "Organize ve Küçük Sanayi Sitemiz bizim için çok değerli, çok kıymetli, biz bunu bilen ve il adına sorumluluk alanlar olarak bizler buranın, bu bölgenin ihtiyaçlarını gidermek adına hem sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Hem de ciddi bir şekilde koşturuyoruz. Ancak başkalarından bir farkımız var. Biz işi belli bir aşamaya getirmeden yaptık, yapıyoruz diyemeyiz. Demedikte bu güne kadar, ancak hepiniz biliyorsunuz ki balından beri bunların çözülmesiyle ilgili bu ekibin ciddi bir gayreti, ciddi bir mücadelesi var. Herkes bilir ki devlette işler akşamdan sabaha olmaz. Ana yolları biz yaptık, ancak belediyenin sorumluluğunda olan işleri yapabilme konusu ise biraz daha uzun bir nitekim bu ekip onu da bir noktaya getirdik. 16 milyonluk projeyi yatırım programına aldırdık ama buranın alt yapısının ve yollarının Sanayi Bakanlığımızın yatırım programına alınması örneği olan bir iş olmaması hesabiyle çok kolay değildi. 16 milyonluk proje ile yatırım programına alındı. İnşallah kısa sürede ihalesi yapılarak bu sene hedef bitirilmesi sizlere hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Öte yandan yaklaşık alt yapısıyla birlikte yaklaşık 16 milyon liralık proje olan Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi'nin yolları yapılarak 2021 yılı sonunda hizmete sunulacak.

Vali Öksüz ve beraberindekiler bir süre bölgede incelemede bulunduktan sonra bölgeden ayrıldılar. - KARS

Kars'ta 16 milyonluk proje hayata geçiyor
Kars'ta 16 milyonluk proje hayata geçiyor
Kars'ta 16 milyonluk proje hayata geçiyor
Kars'ta 16 milyonluk proje hayata geçiyor

Ahmet Arslan, Türker Öksüz, Yatırım, Kars, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kars'ta 16 milyonluk proje hayata geçiyor - Son Dakika


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