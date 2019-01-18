Kars'ta 166 Polisin Katılımıyla Asayiş Uygulaması Yapıldı

Kars
'ta, 33 ekip, 166 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce, il merkezi ve 7 ilçede 33 ekip ve 166 polisin katılımı ile gerçekleştirilen Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması 'nda 488 kişinin GBT kayıtları sorgulandı. Yoklama kaçağı olan 2 kişi yakalanarak gerekli tebligat yapıldı.
Uygulamada, 31 umuma açık yer ile 104 araç kontrol edildi, 3 araca toplamda 578 TL cezai işlem uygulandı.
Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Serhat Şehrimizin huzurunun devamlılığı için; vatandaşlarımızın suç ve suçlulara karşı dikkatli ve duyarlı bulunmalarını, şüpheli gördükleri tüm araç ve şahısları derhal 155 Polis
İmdat Hattına bildirmelerini bekliyoruz" denildi. - KARS