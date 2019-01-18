Son Dakika Haberleri: Kars'ta 166 Polisin Katılımıyla Asayiş Uygulaması Yapıldı

Kars'ta 166 Polisin Katılımıyla Asayiş Uygulaması Yapıldı

52 dakika önce

Kars'ta, 33 ekip, 166 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Kars'ta 166 Polisin Katılımıyla Asayiş Uygulaması Yapıldı, System.String[]
Kars'ta, 33 ekip, 166 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce, il merkezi ve 7 ilçede 33 ekip ve 166 polisin katılımı ile gerçekleştirilen Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması 'nda 488 kişinin GBT kayıtları sorgulandı. Yoklama kaçağı olan 2 kişi yakalanarak gerekli tebligat yapıldı.

Uygulamada, 31 umuma açık yer ile 104 araç kontrol edildi, 3 araca toplamda 578 TL cezai işlem uygulandı.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Serhat Şehrimizin huzurunun devamlılığı için; vatandaşlarımızın suç ve suçlulara karşı dikkatli ve duyarlı bulunmalarını, şüpheli gördükleri tüm araç ve şahısları derhal 155 Polis İmdat Hattına bildirmelerini bekliyoruz" denildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:58 Kaynak: İHA

Kars, 3. Sayfa
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