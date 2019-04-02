Kars'ta 167 Sandık Yeniden Sayılıyor
1 saat önce
CUMHUR İttifakı'nın MHP'li Kars Belediye Başkan adayı Çetin Nazik, Kars'taki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına, MHP'ye verilen oyların HDP'ye sayıldığı iddiasıyla avukatları aracılığıyla itiraz etti.
CUMHUR İttifakı'nın MHP
'li Kars
Belediye Başkan adayı Çetin Nazik
, Kars'taki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına, MHP'ye verilen oyların HDP
'ye sayıldığı iddiasıyla avukatları aracılığıyla itiraz etti. İtirazın kabul edilmesinin ardından 167 sandıktaki oyların sayımına tekrar başlandı.
HDP İLE MHP ARASINDA 1225 OY FARKI VAR GEÇERSİZ OY SAYISI 1595
Kars'ta resmi olmayan sonuçlara göre HDP adayı Ayhan Bilgen
12 bin 172 oyl aldı. 10 bin 947 oy alan Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, Merkez
İlçe Seçim Kurulu'na avukatları aracılığıyla okullardaki sandıklarda MHP'ye verilen bazı oyların HDP'ye sayıldığı yönünde itiraz etti. Merkez İlçe Seçim Kurulu da itirazı kabul etti ve Kars Adliyesi'nde il merkezindeki toplam 167 sandığın sayımına tekrar başlandı. Partililer adliye etrafında toplanırken polis yoğun güvenlik önlemi aldı.
SEÇİM SONUÇLARI:
Kars İl Merkezinde sandık sayısı: 167
Toplam seçmen sayısı: 52 bin 856
Kullanılan oy: 42 bin 796
Geçeri oy: 41 bin 201
1595 oy geçersiz
SP: 224
BTP: 36
TKP: 38
VP: 120 CHP
: 9 bin 127
MHP: 10 bin 947
İP: 930
HDP: 12 bin 172
DSP: 7 bin 607
Açıklaması - Kars
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:39 Kaynak: DHA
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