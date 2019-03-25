Son Dakika Haberleri: Kars'ta 17 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı Bulunuyor

Kars'ta 17 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı Bulunuyor

1 saat önce

Kars'ta kar yağışı ve tipiden 17 köy yolunda ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kars'ta 17 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı Bulunuyor, System.String[]
Kars'ta kar yağışı ve tipiden 17 köy yolunda ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kars'ta önceki etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Tipiden 17 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma çaılması için çalışma başlatıldı.

Kar yağışı ve tipiden Digor'da 3, Sarıkamış'ta 6 ve Susuz'da 8 köy olmak üzere toplam 17 köy yolu kapalı, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:04 Kaynak: İHA

Kar, Kars, Yaşam
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