Kars'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni - Son Dakika

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da tören düzenlendi.

Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törene; Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hidayet Arıkan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kurum ve daire amirleri ile öğrenciler katıldı.

Şehitlik Anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı'nın çelenk sunumuyla başlayan program şehitler için saygı atışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Öksüz, şeref defteri imzalandı.

Kars Valisi Vali Öksüz, "Türk tarihinin ve milli mücadelemizin dönüm noktalarından olan Çanakkale Zaferi'ni kutlamak ve vatan uğruna canları pahasına göğsünü düşmana siper eden siz kahraman şehitlerimizi anmak için manevi huzurunuzdayız.

Merhum Mehmet Akif Ersoy'un; 'Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.' Mısralarında da belirttiği gibi, tarihe sığmayacak kadar büyük ve anlamlı bu zaferin yıldönümünün haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Öksüz, Sizler, ay yıldızlı şanlı al bayrağımızın vatan semalarında özgürce dalgalandığı, ezanların susmadığı, birlik-beraberlik içinde kardeşçe, huzur ve refah içinde yaşayabilmemiz uğruna canlarınızı feda ettiniz. Vatan ve millet için yaptığınız fedakarlık, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar ulvi ve emsalsizdir. Sizler, yüce Allah katında ve aziz milletimizin gönlünde en yüce mertebeye eriştiniz. Bizler, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, milli mücadelenin bütün cephelerinde, yurt içinde ve yurt dışında teröristlerle mücadelede şehit olan ve vatanımızın her karış toprağında koyun koyuna yatan kahraman şehitlerimizden aldığımız güç ve inançla birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza ederek, vatanımıza namahrem eli değdirtmeyeceğiz. Biliniz ki; ülkemizin varlığına kasteden iç ve dış hiçbir güç, istiklalimizin ve istikbalimizin üzerine gölge düşüremeyecek, Türkiye'yi bölemeyecek, devletimizi yıkamayacak, ezanımızı susturamayacak, bu ülkeye diz çöktüremeyecektir. Ay-yıldızlı şanlı al bayrağımız dünya durdukça semada dalgalanmaya devam edecektir. "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır! Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır" şiarıyla her karışını tertemiz kanlarınızla suladığınız kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en kutsal emanet olarak muhafaza edilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; şanlı tarihimizdeki nice zaferleri canları pahasına bizlere armağan eden siz aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, manevi huzurlarınızda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun" diye konuştu.

Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler Şehitlik Müzesini gezdi. Şehitler için yapılan duaların ardından şehit mezarlarına kırmızı karanfil bırakıldı.

Etkinlikler daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda devam etti. Buradaki program da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart mesajı okundu. Bir öğretmen tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından şiir dinletisi, Çanakkale Destanı Oratoryosu, koro gösterisiyle son buldu. - KARS