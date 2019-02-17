Kars'ta 193 Polisin Katılımıyla Asayiş Uygulaması Yapıldı
25 dakika önce
Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" Kars'ta 193 polisin katılımıyla gerçekleştirildi.
Türkiye
genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur
Uygulaması" Kars
'ta 193 polisin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü
'nce merkez ve ilçelerde 39 ekip, 193 poliin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 2 bin 383 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. 11 yoklama kaçağı ve 1 aranan kişi yakalanarak haklarında işlem yapıldı.
"Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda 88 işyeri kontrol edildi, 1 işyerine Sigara Kanununa Muhalefet suçundan Cezai işlem uygulanırken, 1 kişiye Sigara Kanununa Muhalefet suçundan Cezai işlem uygulandı.
"Türkiye Güven Huzur Uygulaması" ayrıca trafik ekiplerince 178 araç kontrol edildi. 1 araca 343 lira ceza kesildi.
Öte yandan Kars'ta asayiş uygulamalarının hız kesmeden devam edeceği bildirildi. - KARS
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:44 Kaynak: İHA
İbrahim Kalın'dan Fethullah Gülen Açıklaması: Bize Ulaşan Bir Şey Yok
Tanzim Satışların Başlamasının Ardından Fiyatı Düşmeyen Tek Sebze Sivri Biber!
Survivor'da Sevinç Gerginliği! Acun Ilıcalı, Hikmet ile Yunan Yarışmacı Arasındaki Tartışmaya Müdahale Etti
Türkiye Güzeline Aldığı Tektaşla Alay Konusu Olan Eser Yenenler, Eleştirileri Tiye Aldı