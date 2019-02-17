Son Dakika Haberleri: Kars'ta 193 Polisin Katılımıyla Asayiş Uygulaması Yapıldı

Kars'ta 193 Polisin Katılımıyla Asayiş Uygulaması Yapıldı

25 dakika önce

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" Kars'ta 193 polisin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kars'ta 193 Polisin Katılımıyla Asayiş Uygulaması Yapıldı, System.String[]
Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" Kars'ta 193 polisin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce merkez ve ilçelerde 39 ekip, 193 poliin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 2 bin 383 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. 11 yoklama kaçağı ve 1 aranan kişi yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

"Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda 88 işyeri kontrol edildi, 1 işyerine Sigara Kanununa Muhalefet suçundan Cezai işlem uygulanırken, 1 kişiye Sigara Kanununa Muhalefet suçundan Cezai işlem uygulandı.

"Türkiye Güven Huzur Uygulaması" ayrıca trafik ekiplerince 178 araç kontrol edildi. 1 araca 343 lira ceza kesildi.

Öte yandan Kars'ta asayiş uygulamalarının hız kesmeden devam edeceği bildirildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:44 Kaynak: İHA

Huzur, Türkiye, Kars, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İbrahim Kalın'dan Fethullah Gülen Açıklaması: Bize Ulaşan Bir Şey Yok Tanzim Satışların Başlamasının Ardından Fiyatı Düşmeyen Tek Sebze Sivri Biber!

Survivor'da Sevinç Gerginliği! Acun Ilıcalı, Hikmet ile Yunan Yarışmacı Arasındaki Tartışmaya Müdahale Etti Türkiye Güzeline Aldığı Tektaşla Alay Konusu Olan Eser Yenenler, Eleştirileri Tiye Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 16:09:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta 193 Polisin Katılımıyla Asayiş Uygulaması Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]