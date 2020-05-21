Kars'ta 2 aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Kars'ta 2 aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

Kars'ın Digor ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kars'ın Digor ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. İlçeye bağlı Mahirbey köyünde, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan Karadeniz ve Karsolar aileleri arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Deniz Karsolar hayatını kaybetti, ağabeyi Veysi Karsolar ile Yasin, Çetin, Erol ve Akan Karadeniz yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı. Köyün girişi ve çıkışında jandarma, hastanelerde ise polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

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