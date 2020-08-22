Kars'ta 2 bin 500 rakımda doğal ahududu toplanıyor - Son Dakika

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar, kışlık reçel yapmak için 2 bin 500 rakımda, sarıçam ormanları içerisinde doğal olarak yetişen ve ağaç çileği olarak da bilinen ahududuyu toplamaya başladı.

İlçeyi çevreleyen sarıçam ormanlarının yer aldığı Cıbıltepe, Suludere, Soğuksu ve Karanlıkdere mevkisinde yoğun olarak yetişen ahududu kışlık reçel yapımında kullanılıyor.

Ahududu toplayanlardan Türkü Doğa, AA muhabirine her yıl ağustos ayında yetişen doğal ağaç çileklerini toplanmaya başlandıklarını söyledi. Doğa, ahududunun kışlık reçel ihtiyacı gidermede önemli olduğunu belirterek "Ağaç çileği C vitamini deposu ve oldukça faydalıdır. Ayrıca topladığımız çilekleri kışlık reçel olarak tüketiyoruz. Herkese tavsiye ederiz." dedi.

Yiğit Demirci ise, "Ormanlık alanda ağaç çileklerimizi toplamaya başladık. Topladığımız çileklerin reçelini yapıyoruz ama dalından koparıp yemek daha iyi oluyor. Doğaseverlerin gelip görmesi lazım." ifadelerini kullandı.