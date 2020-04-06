Kars'ta 2 köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ta daha önce Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi ile Digor ilçesi Türkmeşen, Susuz ilçesi Erdağı, Kağızman ilçesi Karabağ ve Selim ilçesi Benliahmet köyleri karantinaya alınmıştı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesi Söğütlü ve Büyük Oluklu köylerinin karantinaya alındığı belirtilerek, köylere giriş çıkışların durdurulduğu bildirildi.

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