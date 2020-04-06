Kars'ta 2 köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ta 2 köy daha karantinaya alındı
6 saat önce
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Söğütlü ve Büyük Oluklu köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı.
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Söğütlü ve Büyük Oluklu köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesi Söğütlü ve Büyük Oluklu köylerinin karantinaya alındığı belirtilerek, köylere giriş çıkışların durdurulduğu bildirildi.
Kars'ta daha önce Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi ile Digor ilçesi Türkmeşen, Susuz ilçesi Erdağı, Kağızman ilçesi Karabağ ve Selim ilçesi Benliahmet köyleri karantinaya alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:22 Kaynak: AA
Son Dakika Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu