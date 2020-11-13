Kars'ta 2 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ta Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 2 köy karantinaya alındı.
Kars'ın Digor ilçesine bağlı Başköy ve Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü karantinaya alındı. Karantinaya alınan köylerde giriş çıkışlara izin verilmiyor.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Digor ilçesi Başköy ile Susuz ilçesi Erdağı köyü, karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS
- Kaynak: İHA
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