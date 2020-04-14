Kars'ta 2 köyde karantina kaldırıldı - Son Dakika

Kars'ta 2 köyde karantina kaldırıldı
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Kars'ta iki köyde uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.
Kars'ta iki köyde uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında karantina uygulanan Kağızman ilçesi Karabağ Köyü ile Susuz ilçesi Erdağı köyünde 14 Nisan 2020 Salı günü saat 00.01 itibariyle karantina uygulamasının kaldırılması kararlaştırılmıştır" denildi. - KARS
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:10 Kaynak: İHA
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