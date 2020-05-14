Kars'ta 2 köyde karantina kaldırıldı - Son Dakika

Kars'ta iki köyde karantina kaldırıldı.



Covid-19 salgını nedeniyle Kars merkeze bağlı Arslanizi köyü ile Selim İlçesine bağlı Aşağı Damlapınar köyünde bu gece itibariyle karantinalar kaldırılırken, yaklaşık 14 günlük karantina süreci de son buldu.



Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; "Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, Kars merkeze bağlı Arslanizi ile Selim İlçesine bağlı Aşağı Damlapınar köylerinde uygulanmakta olan karantinanın kaldırılması kararlaştırılmıştır" denildi. - KARS