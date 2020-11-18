Kars'ta 2 köyde Kovid-19 karantinası sonlandırıldı - Son Dakika

Kars'ta 2 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılıp toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla merkeze bağlı Yücelen ve Ağadeve köylerinin bir süre önce karantinaya alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı 2 köyde karantina uygulamasının sonlandırıldığı bildirildi.
- Kaynak: AA
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