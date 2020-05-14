Kars'ta 2 köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Son Dakika

Açıklamada, bugün itibarıyla söz konusu köylerde uygulanan karantinanın sona erdiği belirtilerek, "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında merkez Arslanizi köyü ile Selim ilçesi Aşağı Damlapınar köyünde uygulanmakta olan karantina, 14 Mayıs Perşembe günü saat 00.01 itibarıyla kaldırılmıştır." ifadesi yer aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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