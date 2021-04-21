Kars'ta 2 köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Son Dakika

Kars'ta 2 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, salgının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla merkez Mezra ve Küçükpirveli köylerinin bir süre önce karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın sonlandırıldığı kaydedildi.