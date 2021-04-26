Kars'ta 2 köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Son Dakika

Kars'ta 2 köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Kars'ta 2 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Kars'ta 2 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla Kağızman ilçesine bağlı Aydınkavak ve Arpaçay ilçesine bağlı Carcıoğlu köylerinin bir süre önce karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın sonlandırıldığı kaydedildi.

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