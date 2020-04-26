Kars'ta, 2 metrelik 'Evde Kal Türkiye' pidesi açık artırmayla satıldı - Son Dakika

Kars'ta, 2 metrelik 'Evde Kal Türkiye' pidesi açık artırmayla satıldı

KARS'ta bir ekmek fırını, 14 kilo hamurdan 2 metre 20 santim uzunluğunda 'Evde Kal Türkiye/ Kars' yazılı ramazan pidesi çıkardı. Susamlı- yumurtalı pide, açık artırmayla 150 TL'ye satıldı.

Koronavirüsle mücadelede ev kal çağrılarına destek vermek için Kars'ta Karadeniz Ekmek Fırını, ramazan pidesi yapıp, üzerine çörek otuyla 'Evde kal Türkiye/ Kars' yazarak, evde kalınmasının önemine dikkat çekti.

Fırın sahibi Mustafa Kaya ustalarıyla birlikte fırından çıkardığı 2,5 metre uzunluğundaki pideyi işyerinin önüne alarak vatandaşlara 'Evde Kalö çağrısı yaptı. Fırına gelen müşteriler pideye yoğun ilgi gösterince açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Kars'ın plakası 36 liraya satışa çıkarılan pide 150 liraya alıcı buldu. Pideyi satın alan Tayfun Boy, komşularına da ikram etmek için satın aldığını söyledi.

Fırın sahibi Mustafa Kaya da bu uygulamayla "Evde Kal mesajı vermek istediklerini belirtti.