Kars'ta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Kars'ın Digor ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesi girişinde yapılan kontrolde, ihbar üzerine durdulan bir araçta arama yapıldı.
Ekipler araçta 1 tabanca ele geçirirken, şüphe üzerine araçtaki şahsın evinde yapılan aramada da 1 ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.
El konulan tabancalar kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.
- Kaynak: AA
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